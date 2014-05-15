Минздрав планирует перевести процедуру госзакупок и получения лицензий в электронный формат

Министерство здравоохранения планирует перевести процедуру государственных закупок и получения лицензий в электронный формат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская.

По ее словам, разрешительная система Минздрава была одной из наиболее коррумпированных сфер.

«В Украине было проблематично получить лицензию (на медицинскую деятельность), клиникам пройти аккредитацию. Сегодня очень много внимания мы уделяем совершенствованию законодательства, разработке нового порядка для того, чтобы предприниматели могли легче получать лицензии, разрешения от государства. Чтобы это было прозрачно и открыто», - отметила заместитель министра.

По мнению Лисневской, для преодоления коррупции самым оптимальным будет перевод процедуры получения лицензий и закупок в электронную плоскость, «как это работает на Западе».

«Такие программы в Украине уже разработаны. Надеюсь, что уже в ближайшее время они будут тестироваться в Минздраве», - сказала Лисневская.