В Минздраве создана новая кадровая структура

В Министерстве здравоохранения Украины создана новая кадровая структура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Украины Наталия Лисневская.

По ее словам, новая структура позволит обновить кадровый состав ведомства, очистив его от должностных лиц, которых подозревают в коррупционных действиях.

«Очень много вопросов, нареканий и критики в отношении кадрового состава Минздрава. Отстранять от должностей очень трудно. Особенно, когда люди не хотят. На сегодняшний день в Минздраве создана новая структура, потому что многие люди, о злоупотреблении которых все знают, уйти не захотели. Министром было принято решение, и он подписал новую структуру для того, чтобы обновить состав министерства. Мы ожидаем согласования штатного расписания в других центральных органах центральной власти», - сказала Лисневская.