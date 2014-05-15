Сегодня - Международный день семьи

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил украинцев с Международным днем семьи.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

"Для человека нет ничего более святого, чем семья. Именно в семейном кругу мы формируемся как личности, здесь нам прививают любовь к ближнему и родной земли. В семье мы обогащаемся сокровищами предыдущих поколений, перенимаем это бесценное духовное наследие, чтобы передать своим детям», - отмечается в поздравлении.

По убеждению Яценюка, в нынешнем динамическом мире семья не только не утратила сакрального значения, но и приобрела еще большую ценность.

«Семейное тепло дает нам всем ощущение безопасности, любви и понимания», - подчеркнул премьер и пожелал всем украинским семьям согласия и счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.