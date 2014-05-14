В Украину идут сильные дожди

Госавтоинспекция Украины советует водителям быть особенно внимательными на дорогах из-за ухудшения погоды в ближайшие двое суток.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В Госавтоинспекции напомнили, что по данным синоптиков, вечером, 14 мая, в Карпатах, 15-16 мая в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются сильные дожди, 15 мая в карпатском регионе очень сильные дожди. На остальной территории кратковременные грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Госавтоинспекция Украины напоминает водителям, что в таких погодных условиях нужно быть особенно внимательными и осторожным во время движения, неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.

«Помните, что в очень сильный дождь лучше остановиться и переждать ненастье. При остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию», - отмечает ГАИ, обращаясь к водителям.

В дождь, а особенно с наступлением сумерек, водителям и пешеходам ГАИ рекомендует обязательно выделить себя на дороге: «Водители должны заблаговременно включить на своих автомобилях габаритные огни, свет ближних фар или противотуманные фары, а пешеходы - по возможности использовать светлую одежду и светоотражающие элементы, что позволит водителям заблаговременно увидеть их на дороге и соответственно среагировать».