Медиков будут наказывать за злоупотребления в установлении инвалидности

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом заявил министр ведомства Олег Мусий.

Он призвал сообщать о фактах нарушений лично ему, опустив письмо в "ящик доверия министра", который находится в здании Минздрава.

«Мы будем жестко реагировать на сообщения о злоупотреблениях медицинских работников, особенно о взяточничестве», - заверил он.

Мусий возмущен "позорными фактами, когда для людей с явными признаками инвалидности искусственно создаются преграды, их заставляют ходить по кругу".

«Из Львовской, Полтавской, Ровенской, Одесской и других областей ко мне поступают сведения о злоупотреблениях во время установления групп инвалидности. По этому поводу в Минздраве проводилось специальное совещание с руководством Бюро медико-социальной экспертизы и отделом министерства, который занимается вопросами контроля за такой экспертизой. По результатам совещания решено, что служба будет серьезно реорганизована. Также до конца текущего года мы проверим правильность установления комиссиями (ВТЭК) инвалидности, ведь есть много случаев, когда люди покупают себе группу ради тех или иных льгот», - отметил Мусий.

По мнению министра, монетаризация льгот, а также создание независимых медико-социальных экспертных комиссий позволит положить конец коррупционным схемам.