“Я давал письмо на таможни о недопустимости подобных действий, так как лекарства имеют социальное значение. Но жизнь уже научила, что во всех случаях нужно разбираться”, - сказал Науменко в комментарии УНИАН.

При этом глава таможни сообщил, что, по его информации, треть лекарств импортируется в Украину через офшоры. “Треть лекарств идет через офшор, и может возникнуть ряд вопросов”, - отметил Науменко.

Как сообщал УНИАН, ранее ассоциация “ФармУкраина” обратилась к Государственной таможенной службе, входящей в состав Миндоходов, с просьбой учитывать скидки на товар при оформлении лекарственных средств. По данным ассоциации, после введения НДС в размере 7% сотрудники таможен при оформлении лекарственных средств перестали учитывать скидки на товар, вынуждая операторов рынка завышать цену и таким образом увеличивая сумму НДС. При этом данная завышенная по вине таможенников цена далее транслируется на всю цепочку поставок вплоть до аптечного учреждения, где эту завышенную цену вынужден оплачивать конечный потребитель.