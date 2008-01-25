В Украине за сбыт и хранение трамадола дают 10 лет тюрьмы

До 10 лет тюрьмы можно получить за сбыт и хранение трамадола. Закон начал действовать в конце прошлого года. Несмотря на это в Макеевке продолжают незаконно продавать препарат.

За площадью Гребениченко в Макеевке за пять минут съемочная группа насобирала 30 пустых пачек из-под трамадола. Местные жители хорошо знают название препарата.

Среди находок и трайфед. Добавив к нему спирт, фосфор, кристаллический йод или соляную кислоту с белизной наркоманы получают так называемый "фен" или "винт". Однако сегодня молодежь предпочитает трамадол - он не оставляет на теле следов, его легко купить.

Владимир Клешня врач-консультант наркологического диспансера г.Донецка: " Трамадол вызывает эпилиптические припадки, разрушает центры, нарушается движение, становятся инвалидами 1-2 группы".

"Олег не может разговаривать, тело постоянно сводят судороги - это результат употребления синтетических наркотиков. Начинающие пробуют 5 - 8 таблеток трамадола, суточная доза наркоманов со стажем 30-40. При этом продолжительность их жизни сокращается до двух лет", рассказывает сотрудник реабилитационного центра "Миротворец". Пытаясь избавиться от страсти к наркотикам, люди за два месяца попадают в зависимость от трамадола.

«К нам попал один человек, который употреблял наркотики, ему предложили трамадол. Он принимал трамадол 2-3 месяца, а до этого винт. Состояние после таблеток - нет сил чтобы встать, полусонное, не хочется есть, пить»

С начала года правоохранители центрально-городского района Макеевки выявили 120 фактов незаконного оборота наркотиков. Среди них - и продажа трамадола.

Андрей Чаус - старший следователь Центрально-Городского РОВД г. Макеевки: «В ноябре 2007г следственным отделением был задержан гражданин. При обыске квартиры обнаружено и изьято более тысячи пачек трамадола. Он задержан и находится в следственном изоляторе. Уголовное дело направлено в суд »

Парень не только сам принимал трамадол, но и сбывал на территории всего города. За два три дня он продавл 200 пачек. Найденная партия - его месячный оборот. За такой бизнес ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Чаус, старший следователь Центрально -Городского РОВД г. Макеевки: «По его показаниям, он приобретал по цене 9-10 грн. за пачку, а сбывал за 15-20 грн.»

Трамадол по закону наркотиком не считают. Раньше за его сбыт могли оштрафовать на 100 грн. Сейчас предусмотрена уголовная ответственность. Если у вас найдут от 10 до ста пачек - свободы лишат на пять лет, за сбыт более ста пачек трамадола грозит до 10 лет тюрьмы.

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