Строительство нового корпуса детской больницы "Охматдет" остановлено

Сейчас неизвестно, за какие средства и когда будет достроено современное отделение, которое сможет спасти тысячи детских жизней. Вокруг грандиозного строительства, начатого старой властью, разворачивается скандал, - говорится в сюжете ТСН.

Двери нового корпуса детской больницы "Охматдет" должны открыться в сентябре, но уже понятно, что сроки сдачи объекта сорваны. Потому что строительные работы притормозились в январе, а сейчас они вообще не ведутся. Деньги на строительство исчезли в октябре прошлого года. Хотя власть, начинавшая это грандиозное строительство, говорила, что создание современного корпуса для нее - дело чести.

Под строительство нового корпуса снесли 4 отделение. Больным детям в "Охматдете" сейчас - крайне тесно. И новое оборудование, и обученный персонал должны были бы предоставлять современную помощь онкобольным маленьким украинцам: от анализов и до пересадки костного мозга. Много детей уже не дождались помощи и умерли.

Корпус готов наполовину. 400 миллионов гривен потрачено. На сайте "Медицинский контроль" было опубликовано расследование, длившееся полгода. Авторы утверждают, что на строительстве украдено 700 миллионов гривен. Это якобы сделали люди, приближенные к семье Якуновича. Среди обвиняемых есть и Ирина Коваль - глава компании, являющаяся и заказчиком строительства, и его контроллером. Сейчас неизвестно, будет ли она судиться с авторами расследования, но результаты называет провокацией.

Сейчас строительство проходит проверки, в частности, международный аудит. При этом на достройку корпуса понадобится не менее 2 миллиардов гривен. Занявший пост министра охраны здоровья Олег Мусий заявил, что денег нет.

Министерство, к тому же, не имеет никакого отношения к возведению этого корпуса. При правительстве Азарова этот проект подчинялся нацагентству по вопросам Евро-2012 и это еще одна странность грандиозного проекта. Минздрав пытается вернуть недострой на свой баланс и начать международный аудит.

Недострой может стать символом эпохи Януковича вроде "Детской Больницы Будущего" Ющенко. Не понятно, будут ли корпус достраивать вообще . Правда, есть информация, что для завершения работ все-таки ищут иностранных инвесторов.