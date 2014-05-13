Недостаток солнца приводит к сокращению жизни

Недостаток солнечных лучей опасен для здоровья не меньше, чем избыточное пребывание на солнце, доказали шведские ученые. Сотрудники Института Каролинска проанализировали данные исследования с участием 30 тыс. женщин, которые были собраны в течение 20 лет сообщает likar.info.

Участницы регулярно фиксировали, сколько времени в неделю они находятся под действием УФ-лучей. Выяснилось, что в группе женщин, которые избегали пребывания на солнце, показатель общей смертности был вдвое выше, чем среди тех, кто регулярно проводил время на улице, оказываясь под длительным влиянием ультрафиолета.

Ученые объясняют такие результаты тем, что в условиях дефицита солнечного света развивается хронический дефицит витамина D, что вредит здоровью в целом.

В свою очередь, напомним, чрезмерная инсоляция повышает риск рака кожи.