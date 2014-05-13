Три природных антибиотика

Чеснок. Он давно популярен не только из-за острого вкуса, но и благодаря своим удивительным свойствам – противовирусному, антиоксидантному, антибактериальному и противогрибковому – чеснок является прекрасным профилактическим средством от атеросклероза, заболеваний сердца и даже раковых опухолей. А с учетом того, что в состав чеснока входит много витаминов, минералов и питательных веществ, его используют также как афродизиак и средство для улучшения мужской фертильности.

Орегано. Орегано или душица – излюбленная приправа многих хозяек и шеф-поваров. Помимо своих «душистых» свойств, она может похвастаться и антисептическим эффектом. Используют это растение для лечения заболеваний дыхательной системы, проблем с желудком и заболеваний респираторного тракта. Ну, а благодаря высокому уровню флавоноидов и фенольных кислот орегано имеет антимикробные и антиоксидантные свойства.

Мед. Лечение ожогов, заживление ран и язв (в том числе и желудочной), устранение кашля, боли в горле, а также множества других симптомов простуды – мед эффективно справится со всеми этими проблемами. Мед обладает сильными антибактериальными свойствами и считается эффективным иммуномодулятором. Одно из наиболее востребованных свойств меда – снижение симптомов ангины. Он снимает боль и перхоту в горле, а при своевременном употреблении помогает даже предотвратить простуду.