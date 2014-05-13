4 правила для здоровья сосудов

10:00, 13 мая 2014
Страна
0

На сосуды благотворно воздействуют бег, плаванье или аэробика. Интенсивность нагрузки стоит подбирать индивидуально, исходя из самочувствия. 

Контрастный душ. Под воздействием попеременно водой разной температуры, сосуды человека становятся более эластичными и крепкими. Контрастный душ утром прекрасно взбодрит, а вечером снимет усталость. 

Хорошее состояние сосудов обеспечивает употребление чистой воды на протяжении дня. Специалисты советуют выпивать в день 2-3 литра воды. А вот употребление кофеиносодержащих напитков лучше свести к минимуму. Не стоит также переедать. 

Полноценный ночной отдых. Восьмичасовой сон в темное время суток не просто желателен, а необходим каждому. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter