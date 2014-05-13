4 правила для здоровья сосудов

На сосуды благотворно воздействуют бег, плаванье или аэробика. Интенсивность нагрузки стоит подбирать индивидуально, исходя из самочувствия.

Контрастный душ. Под воздействием попеременно водой разной температуры, сосуды человека становятся более эластичными и крепкими. Контрастный душ утром прекрасно взбодрит, а вечером снимет усталость.

Хорошее состояние сосудов обеспечивает употребление чистой воды на протяжении дня. Специалисты советуют выпивать в день 2-3 литра воды. А вот употребление кофеиносодержащих напитков лучше свести к минимуму. Не стоит также переедать.

Полноценный ночной отдых. Восьмичасовой сон в темное время суток не просто желателен, а необходим каждому.