Как лечить головокружение

В любом случае терапия должна быть направлена на избавление пациента от неприятных ощущений и сопутствующих неврологических расстройств. Терапия расстройств мозгового кровообращения подразумевает контроль артериального давления, назначение антиагрегантов, ноотропов, венотоников, вазодилататоров и в случае необходимости – противоэпилептических препаратов.

Терапия психогенных головокружений целесообразно проводить совместно с психотерапевтом (психиатром), поскольку в некоторых случаях может потребоваться назначение специфических препаратов.

Лечение болезни Меньера предполагает назначение диуретиков, ограничение приема поваренной соли, а в отсутствии должного эффекта и продолжающихся приступах головокружения решают вопрос о хирургическом вмешательстве.

Народные средства лечения головокружения

Залить 1 столовую ложку измельченного свежего или сухого листа мелиссы 1 стаканом кипятка. Пить как чай при головокружении.

Взять 1 чайную ложку порошка семян петрушки посевной и настаивать в 1 стакане воды комнатной температуры в течение 8 часов. Принимать настой по 0,25 стакана 4 раза в день при головокружении. Взять 1 чайную ложку соцветий клевера, залить 1 стаканом горячей воды, кипятить 5 минут, процедить. Принимать при головокружении по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.