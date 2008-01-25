Фармацевты заработали на авитаминозе

На складах Киевского витаминного завода совсем пусто. Не от того, что производство остановилось – всему виной высокий спрос украинцев на витамины. Еще летом продукцию некуда было девать, а в июне завод даже закрыли и распустили сотрудников в отпуска за свой счет, сейчас же работы хватает всем. «Производство идет полным ходом», – говорит один из сотрудников завода.

В декабре завод выпустил рекордное за год количество витаминов. «Распродано было на 18 млн. грн», – сообщили на предприятии. Пик витаминных продаж приходится на январь–апрель, когда многие потребители под влиянием ТВ рекламы начинают профилактику авитаминоза. «Этим и объясняется рост продаж витаминов», – говорят эксперты исследовательской компании RMBC.

Спрос на витамины не упадет и будет держаться еще до апреля. Остановка Уманского витаминного завода, который на днях приобрела болгарская компания Sopharmа, могла бы привести к дефициту на рынке. Но его пока удается избежать, уверяют аптекари. «Киевский витаминный завод» решил увеличить производство, поставив сотрудникам стахановские планы. «Независимо от того, что у производителя с запасами продукции на складе, у дистрибьюторов и в аптеках она есть», – говорит продакт-менеджер «КВЗ» Виктор Ткачук. Кроме того, им на помощь спешат импортные производители, которые занимают 40% рынка.

Витамины в общем объеме розничных продаж за 2007 г. заняли третье место после антибактериальных препаратов для системного использования и анальгетиков, потеснив популярность препаратов от кашля и простуды. Однако цены на них, по данным RMBC, с сентября 2006 г. по сентябрь 2007 г. выросли на $1,24 и к концу 2007 г. составили 17 грн за упаковку. Сегодня цена на витамины проходит двукратную накрутку: дистрибьютор зарабатывает на упаковке 16–20%, а розница – 24–30%.

Украинский рынок витаминов уже несколько лет стабильно держится на уровне 56 млн. упаковок в год. Чтобы закрепиться на нем новым компаниям приходится демпинговать. Однако импортным компаниям тяжело удерживать низкие цены.

При расходах на логистику и уплате пошлин, их цена на продукт становится автоматически на порядок выше, нежели у отечественных. «К тому же, они тратят $300–500 тыс. на рекламу, чего мы не делаем», – говорит Виктор Ткачук.

Соответственно, покупая импортный продукт, украинцы платят дополнительный доллар за его рекламу. Но реклама делает свое: украинцы оставляют в аптеках больше денег, предпочитая более дорогие, иностранного производства, утверждают в RMBC.

"24"