Как снизить температуру без лекарств

Грипп почти всегда сопровождается повышенной температурой тела - защитной реакцией организма на инфекцию. Самая благоприятная температура для вируса гриппа – 35 С, при повышении от 37 градусов условия его развития ухудшаются, а при температуре 40 С размножение прекращается. Поэтому, если Вы в целом имеете здоровый организм и можете выдержать повышение температуры тела до 38-39 градусов, то это может помочь ускорить победу над вирусом. Если же чувствуете себя плохо при такой температуре, если Вы - человек немолодой или имеете хронические легочные и сердечные болезни, гипертензию и тому подобное, следует принимать жаропонижающие средства. Одни люди пользуются химическими лекарствами, часто - хорошо разрекламированными. Это сделать проще, но следует помнить о последствиях.

Многие же люди больше доверяют натуральным, проверенным, но, к сожалению, часто забытым средствам. Кстати, некоторые врачи, которых, следует обязательно вызывать к больному гриппом при первых признаках заболевания, тоже теперь рекомендовать немедикаментозные средства.

Попробуем использовать обыкновенную воду, чтобы и высокую температуру тела снять, и токсины вывести. Такими методами пользовались и народные целители, и знаменитый в конце ХІХ - в начале ХХ ст. киевский врач В.Каминский, который совершенствовал методику немецкого пастора Кнейпа.

1. Ослабит жар в теле клизма с чистой кипяченой охлажденной до комнатной температуры воды (1-1,5 л). Этот метод можно применять даже для младенцев. Для деток 1-6 месяцев вводится 30-60 мл, 6-12 месяцев - 100-180, 1-2 года - 180-200, 2-5 лет - 200-300 мл воды.

2. Полезные компрессы: смочить полотенце в воде, лучше в смеси воды с яблочным уксусом (на 0,5 л воды уксуса 1 ст. ложка и больше), положить на лоб, по мере нагревания - менять.

Компресс изо льда (можно заморозить в грелке, в целлофановой котомке) кладут на лоб, локтевые ямки, время от времени его следует снимать на 10 мин, чтобы не допустить местного переохлаждения.

3. Обтирание: сначала грудь и живот, дальше спина, конечности. Протерев какую-то часть тела смоченными в смеси воды с уксусом (2:1) хлопковым полотенцем, сразу следует накрыть ее.