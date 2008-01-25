В Днепропетровске недовольны качеством медобслуживания (опрос)

Более половины жителей Днепропетровска недовольны качеством медицинского обслуживания.

Об этом свидетельствуют результаты второго днепропетровского социологического исследования «Здоровье Днепропетровска», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований.

В частности, 13,8% днепропетровцев полностью недовольны и 36,7% - скорее недовольны.

Исследование также показало, что более трети днепропетровцев (39%) обращались за медицинской помощью реже, чем раз в полгода. В частности, 17% не обращались ни разу за последние 2 года, а 22% - раз в год. При этом лишь часть респондентов призналась, что не может оценить определенные критерии медобслуживания, остальные же, не сталкиваясь с предметом исследования, давали ему оценку.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО в связи с этим выразил мнение, что часто респонденты сообщают свое мнение о предмете исследования, не сталкиваясь с ним или сталкиваясь в недостаточном объеме, чтобы составить собственное мнение. Поэтому можно предположить, что ответ респондента обусловлен сформировавшимися в обществе стереотипами, ответил он.

В свою очередь главврач городского роддома №2 Днепропетровска Людмила ПАДАЛКО, комментируя результаты, полученные Институтом Горшенина, віразила мнение, что можно в целом говорить о сформировавшейся «украинской модели медицины, когда медики работают благодаря энтузиазму, профессионализму и помощи населения».

Л.ПАДАЛКО привела в пример зарубежную медицину, где на зарплату медперсоналу идет около 30% бюджета учреждения, а остальные средства - на финансирование самого медучреждения. «А у нас, - сказала она, - 60-70% - на зарплату, остальное – на коммунальные платежи и только остатки – на развитие».

Начальник управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентина ГИНЗБУРГ считает, что нужно менять отношение украинцев к здоровью, а потом к медицине. «В любой стране мира медики – самая престижная профессия».

Мнение о необходимости повышения культуры здоровья говорит и главврач областной клинической больницы им. Мечникова Владимир ПАВЛОВ: «В России здоровье люди выносят на первое место по важности, а у нас в Украине – только на шестое. А здоровье – это не только медицина, медицинский фактор в здоровье человека составляет лишь 15%. Нужно еще и заниматься спортом, проходить профилактические осмотры».

Исследование «Здоровье Днепропетровска» проводилось Институтом Горшенина с 8 по 14 января 2008 года в Днепропетровске. Всего было опрошено 1207 респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 3,2%.