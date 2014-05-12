Продукты, которые помогут повысить уровень гемоглобина
Мясные продукты (печень, говядина, телятина) способствуют поднятию гемоглобина в крови
Продукты для поднятия гемоглобина:
Икра рыбы и молоки богаты железом.
Морковь и морковный сок рекомендуется пить 3-4 раза в неделю по стакану. Лучше добавлять в сок немного оливкового масла, так сок хорошо усваивается.
Клубника и земляника в свежем виде способствуют поднятию уровня гемоглобина.
Темные сорта винограда так же богаты железом.
Свекла и свекольный сок помогают поднять гемоглобин. Можно использовать этот овощ для приготовления салатов.
Сладкое лакомство из меда, грецких орехов и клюквы – прекрасное средство для повышения ценного белка в крови.
Гранат является незаменимым фруктом, повышающим гемоглобин. Гранатовый сок очень полезен в свежем виде.
Сбор трав: крапива, листья ежевики, цветы зверобоя и ромашки залить кипятком и настоять в термосе. Этот отвар можно пить несколько раз в день по пол стакана.
Мясные продукты: печень, говядина, телятина способствуют поднятию гемоглобина в крови.
Отвар шиповника с медом не только укрепляет иммунитет благодаря витаминам, он так же богат железом.