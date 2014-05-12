Продукты, которые помогут повысить уровень гемоглобина

Продукты для поднятия гемоглобина:

Икра рыбы и молоки богаты железом.

Морковь и морковный сок рекомендуется пить 3-4 раза в неделю по стакану. Лучше добавлять в сок немного оливкового масла, так сок хорошо усваивается.

Клубника и земляника в свежем виде способствуют поднятию уровня гемоглобина.

Темные сорта винограда так же богаты железом.

Свекла и свекольный сок помогают поднять гемоглобин. Можно использовать этот овощ для приготовления салатов.

Сладкое лакомство из меда, грецких орехов и клюквы – прекрасное средство для повышения ценного белка в крови.

Гранат является незаменимым фруктом, повышающим гемоглобин. Гранатовый сок очень полезен в свежем виде.

Сбор трав: крапива, листья ежевики, цветы зверобоя и ромашки залить кипятком и настоять в термосе. Этот отвар можно пить несколько раз в день по пол стакана.

Мясные продукты: печень, говядина, телятина способствуют поднятию гемоглобина в крови.

Отвар шиповника с медом не только укрепляет иммунитет благодаря витаминам, он так же богат железом.

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