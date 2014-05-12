Методы лечения фибромиомы матки

Лечение фибромиомы матки – сложно в том смысле, что включает терапию сразу по нескольким очень отличным друг от друга направлениям, так как несмотря на гормональную зависимость, эта опухоль весьма разнородна.

При диагнозе фибромиома матки лечение народными средствами очень сомнительно, но в комплексе с лечением, выбранным вашим врачом, и если он не возражает, допустимо, пишет Lady.tochka.net.

Лечение может быть хирургическим или консервативным, в зависимости от показаний.

Хирургическое лечение

Показаниями к такому лечению будут следующие факторы:

подслизистая локализация фибромиомы

большие размеры узла

маточные кровотечения, сопровождающиеся хронической анемией

быстрый рост опухоли

быстрое нарушение питания миомы (перекрут ножки субсерозного узла, гибель опухоли)

сочетание миомы матки с опухолью яичника

сдавление мочеточника, мочевого пузыря, прямой кишки

наличие узла в области трубного угла матки, который является причиной бесплодия

шеечная и шеечно–перешеечная локализация

растущая миома матки в постменопаузальном возрасте.

Консервативное лечение фибромиомы матки

Консервативное лечение только что обнаруженных «незапущенных» миоматозных узлов небольших и средних размеров даст возможность остановить рост опухоли, возможно, избежать операции по удалению матки, сохранит возможность беременности и родов. Отдельный раздел консервативного лечения - гормональная терапия.

Показания к консервативному лечению:

молодой возраст;

небольшие размеры фибромиомы матки

относительно медленный рост миомы

отсутствие деформации полости матки.

Консервативное лечение это, прежде всего, коррекция системных нарушений, характерных для больных с фибромиомой матки, таких как:

хроническая анемия,

воспалительные процессы матки и придатков,

нарушение кровенаполнения органов малого таза,

нарушения со стороны нервной системы.

соблюдение здорового образа жизни (полноценный сон, рациональное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек, контроль за массой тела);

нормализация половой жизни,профилактика и лечение гормональных нарушений;

адекватный прием витаминов и микроэлементов в зимне-весенний период.