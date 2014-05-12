В Донецке закрыли офис "Красного креста"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВКУ.

“ВКУ решительно осуждает захват и избиение персонала Украинского “Красного креста” и похищение медикаментов в Донецке. С закрытием офиса “Красного креста” в Донецке предоставление нашей помощи пересматривается. Когда офис “Красного креста” в Донецке возобновит свою деятельность, мы будем продолжать наше сотрудничество со смелыми медиками в этом городе", - сказала директор по гуманитарным инициативам ВКУ Ульяна Супрун.

ВКУ вместе с Канадско-Украинским фондом (КУФ) оказал помощь и консультации для мобильных бригад “Красного креста” в Донецке и подарил Донецкому областному травматологическому центру аппарат искусственной вентиляции легких. Это лишь два из многих проектов, инициированных центром гуманитарных инициатив ВКУ, который действует в Киеве, Украина, отмечается в сообщении.

“В апреле этого года ВКУ и КУФ начали проект по протезированию людей, которые лишились конечностей и глаз во время событий, связанных с Евромайданом, – сказала представитель КУФ Христина Валер. – Часть этого проекта предусматривает черепно-лицевую реконструктивную хирургию и микрохирургию рук после посттравматических деформаций”.

ВКУ и КУФ также тесно сотрудничают с Е+, украинской общественной организацией, целью которой является создание базы данных людей, пострадавших во время Евромайдана. Эта база данных будет доступна для Министерства здравоохранения Украины и других международных организаций по предоставлению помощи, говорится в сообщении.