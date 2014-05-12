Полезные свойства глины

09:51, 12 мая 2014
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Полезные свойства глины – очищающее, антисептическое, стимулирующее и противовоспалительное – известны человеку с древности

Наши рекомендации и рецепты подскажут вам, как использовать глину в лечении некоторых заболеваний. 

Аденоиды 

Хороший оздоровительный эффект оказывают промывания носа глинистой водой утром и вечером. Для этого в каждую ноздрю капается несколько капель глинистой воды с помощью обычной пипетки. Следует также полоскать горло 2 раза в день холодной глинистой водой. 

Ангина, хронический тонзиллит 

Растворить в стакане воды 1 чайную ложку глиняного порошка и периодически полоскать этим раствором горло. Можно пить приготовленную таким образом глинистую воду по несколько глотков каждый час. Полезно также в течение дня сосать кусочек глины. 

Анкилоз (неподвижность суставов) 

Вначале следует прогреть горячим паром полотенце и обработать им пораженный сустав в течение 20 минут. После этого на сустав наложить холодную глиняную примочку и держать ее в течение 1 часа. Далее делать растирания больного сустава ватным тампоном, смоченным глинистой водой. 

Артриты 

Полезны глиняные ванны с дальнейшим растиранием сустава ватным тампоном, пропитанным глинистой водой. Рекомендуется также пить глинистую воду по 1 стакану 2 раза в день. 

Варикозное расширение вен 

Ноги растирают глиняной водой в направлении снизу вверх (от стоп к бедру). Накладывают также глиняные аппликации толщиной 1–2 см на 1 час 1–2 раза в день. После сеанса смыть глиняную смесь холодной водой. 

Гастриты (хронические) 

Глиняные аппликации накладывают на эпигастральную (надчревную) область, нижнюю треть грудины (температура глины – 37 градусов Цельсия) толщиной 1–2 см на 1–2 часа 2–3 раза в день. Курс лечения – 10–12 дней. Одновременно рекомендуется пить глинистую воду в течение 12–24 дней. 

Гайморит 

На область гайморовых пазух ставятся глиняные примочки толщиной приблизительно 1 см. Можно поставить примочки и под глаза. Примочки ставятся ежедневно и держатся в течение 2 часов. Во время сеанса может возникнуть сильная боль, но ее надо терпеть. Курс лечения – 3 недели

Однако прежде чем начать лечение глиной, необходимо проконсультироваться с врачом, так как к ее применению есть противопоказания. 

Противопоказания к применению глины 

выраженный атеросклероз; 

пороки сердца в стадии декомпенсации; 

злокачественные и доброкачественные новообразования или подозрение на их наличие; 

активные формы туберкулеза; 

кровотечения; 

недостаточность кровообращения IIБ – III стадии; 

гипертоническая болезнь; 

эпилепсия; 

миома матки; 

эндометриоз; 

мастопатия; 

гормональная дисфункция яичников; 

инфекционные болезни. 

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