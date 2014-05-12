Начинать худеть полезно в любой момент жизни

Многие люди заранее отказываются от всех попыток похудеть, ссылаясь на то, что они носят под кожей большие запасы лишнего жира годами, а то и десятилетиями, так что худеть им поздно. Но стаж в вопросе похудения совершенно не важен, как выяснили американские исследователи, потому что человек может начать худеть в любое мгновение своей жизни. Именно сегодняшний вес влияет на риск развития проблем с сердцем и диабетом.

В ходе исследования ученые вновь подтвердили, что страдающие от ожирения в возрасте чуть за 20 люди впоследствии значительно чаще сталкиваются с серьезными проблемами с весом. Но это вовсе не значит, что они никогда не смогут похудеть, или терять лишний вес им уже поздно. Текущий вес человека определяет его проблемы со здоровьем, а прошлое не имеет большого значения.

"Биологические риски долговременного ожирения у людей, которые столкнулись с лишним весом в молодости, довольно высоки, - говорит автор исследования профессор Дженнифер Дауд. - Но для здоровья важен текущий вес человека, а не продолжительность самого ожирения, что является хорошей новостью. Если курильщик, который выкуривал по 30 сигарет в день лет 20, решает отказаться от своей вредной привычки, то по его организму уже нанесен удар, и этот человек находится в группе риска в связи с угрозой развития рака легких. То же самое касается и алкоголиков с разрушенной печенью. Но для болезней, связанных с лишним весом, это не так. Если вы похудеете даже после 30 лет борьбы с ожирением, то опасность болезней сердца и диабета резко упадет. И вы будете рисковать заболеть ничуть не больше тех людей, которые никогда не страдали от ожирения".

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