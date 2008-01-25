В центральной больнице Донецка открылось отделение гемодиализа

В центральной городской клинической больнице № 1 г. Донецка открылось отделение гемодиализа с шестью аппаратами "искусственной почки".

Как сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью горсовета, открытие отделения и закупка необходимой аппаратуры было профинансировано из городского бюджета. Стоимость каждого из шести аппаратов гемодиализа составляет 350 тыс. гривен.

Отделение торжественно открыли городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и заместитель председателя облгосадминистрации Елена ПЕТРЯЕВА.

Как отметил на открытии А.ЛУКЬЯНЧЕНКО, "новое отделение позволит организовать необходимую медицинскую помощь больным почечной недостаточностью". "Я благодарен городскому управлению здравоохранения, облгосадминистрации за помощь в открытии нового отделения", - отметил мэр города.

Он также акцентировал, что работа отделения позволяет в дальнейшем приобрести и установить еще шесть аппаратов гемодиализа.