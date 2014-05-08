Почему беременным женщинам вредно смотреть телевизор

На проходящей сейчас ежегодной конференции педиатров в Канаде были обнародованы интересные данные: привычка беременной женщины смотреть телевизор во время еды коррелирует с последующим ожирением у ее детей, пишет Здоровье.

Конечно, дело не в том, что сам по себе просмотр передач заставляет нерожденного малыша набирать вес. Причина – в пищевых привычках женщины: она сама привыкла смотреть телевизор во время еды, и продолжает смотреть телевизор и после родов, во время кормления младенца, а затем и подросшего ребенка. В результате она не замечает, что малыш уже насытился, и скармливает ему больше пищи, чем необходимо.

В исследовании участвовали 189 женщин, за которыми наблюдали во время беременности и в течение трех лет после родов. Выяснилось, что те, кто смотрел телевизор за обедом во время беременности, в пять раз чаще смотрят его и во время кормления ребенка. На практике это приводит не только к тому, что ребенка перекармливают, но и к тому, что он получает менее качественную и сбалансированную пищу.