Чем опасно курение кальяна

А хотите знать, что говорят врачи? По их мнению, один кальян по губительному действию на организм приравнивается к выкуриванию целой пачки сигарет.

• Водный фильтр удерживает только половину смол, бензопирена, формальдегида и солей тяжелых металлов. А уж если вместо воды вы добавляете в фильтрующую чашу алкоголь, то происходят химические реакции, многократно усиливающие отравляющее действие.

• Техника курения кальяна предполагает усиленное вдыхание дыма, а значит, прохождение канцерогенных веществ в более глубокие отделы дыхательной системы.

• Один сеанс курения кальяна занимает около 30-40 минут. Объем дыма, который вы вдыхаете за это время, несопоставимо больше того, который попадает в организм от сигареты. С дымом кальяна вы получаете в 36 раз больше смол и в 15 раз больше угарного газа, отравляющего мозг. Не забывайте и про «ударные дозы» карбоксигемоглобина, мышьяка, никотина, хрома и свинца.

med2.ru