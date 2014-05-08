Чем полезны цветки сирени для здоровья человека

Сирень – это не только чудный аромат и красота, но и древнее лекарственное растение, используемое в народной медицине. Для лечебных целей подходит сирень любого вида, но всё-таки больше эффективна обыкновенная (цветки, листья, кора и почки). Соцветия собирают во время цветения наряду с ветками, а листья заготавливают в сухую погоду, до самой середины лета.

Настойка из листьев сирени полезна при ревматизме, отложениях солей, при подагре и болях в суставах. 100 г свежих листьев засыпают в бутыль, заливают литром водки, настаивают две недели в тёмном месте. Делают растирания либо прикладывают компрессы на больные места.

Настойка из цветков сирени помогает при отложении солей, подагре, пяточной шпоре, при ушибах и ранах. В пол-литровую банку насыпают рыхло цветы, заливают водкой, настаивают в тёмном сухом месте две недели, после чего цветки убирают, а настойкой натирают больные места.

При ревматоидном артрите из цветков сирени готовят обезболивающую мазь. Для этого две столовых ложки измельчённых цветков тщательно растирают с двумя столовыми ложками сливочного масла.

Позвольте напомнить, что сирень – растение ядовитое, поэтому внутреннее применение препаратов из неё требует большой осторожности.

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