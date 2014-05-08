Сегодня - Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца

Всемирный День Красного Креста и Красного полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day) отмечается ежегодно 8 мая и учрежден в честь швейцарского бизнесмена, общественного деятеля и гуманиста Жана Анри Дюнана (Jean Henri Dunant, 8 мая 1828 — 30 октября 1910), который родился в этот майский день.

В середине 19 века по инициативе Дюнана впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненым на полях сражений. А в 1863 году по его же инициативе была созвана конференция, положившая начало международному комитету Красного Креста (International Committee of the Red Cross). Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге. На конференции был принят устав организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах.



