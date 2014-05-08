Нужно ли удалять родинки

Если же они находятся на тех участках кожи, где постоянно травмируются, то их действительно стоит удалить. Даже трение цепочкой или браслетом, резинками нижнего белья или ремешком сумки, можно считать достаточно травматичным для родинки.

А если родинка находится на участке кожи, который периодически бреется (щеки, подбородок, ноги), удалять ее нужно однозначно. Случайное срезание родинки (даже неполное и однократное) может стать толчком к перерождению в меланому.

Если вы решите удалить одну или несколько родинок, сначала проконсультируйтесь с дерматоонкологом. Он определит, к какому типу принадлежат образования на коже. А уже только после этого хирург примет решение, каким методом лучше удалять родинку и какими должны быть границы и глубина вмешательства.

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