Как вывести из продуктов питания гормоны и пестициды

Существуют определенные особенности кулинарной обработки при приготовлении блюд гипоаллергенной диеты, направленные на снижение их аллергенных свойств, пишет Lady.tochka.net.

Так, картофель рекомендуется мелко нарезать и вымачивать в холодной воде в течение 12-14 часов, что способствует максимальному удалению из него крахмала и нитратов (нужно периодически сливать и менять воду).

Для удаления из крупы возможных ядохимикатов (используемых при выращивании злаковых растений) ее замачивают в холодной воде в течение 1-2 часов.

При варке мяса как минимум один раз сливают бульон для полного удаления вредных веществ (например, гормонов, лекарств, которыми лечили животное).

Вся еда готовится на пару, тушится, запекается или варится.

Отваривания и запекания фруктов уменьшают их аллергенность.