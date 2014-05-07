О симптомах серьезных болезней может рассказать лицо

Воспаленная чувствительная кожа в области подбородка. Аномальная активность капилляров в области подбородка является признаком напряженной работы пищеварительной системы. Другие признаки стресса желудочно-кишечного тракта, что также связан с кишечными проблемами – экзема, шелушение и дерматит вдоль лба и линии роста волос.

Темные круги под глазами. Если верить американским специалистам, существует аж 110 возможных причин синяков и теней под глазами. Наиболее распространенные – недостаток сна, возникнувший вследствие стресса или депрессии. Но наличие синяков и теней под глазами также может указывать на дефицит очень важного фермента сульфотрансферазы, роль которого в обмене веществ настолько велика, что его дефицит может спровоцировать физические и даже поведенческие проблемы. Если вы спите достаточно, но темные круги под глазами не исчезают, обратитесь к врачу, чтобы убедиться, что это не является чем-то более опасным, чем усталость или последствия бессонницы.

Язвы во рту. По статистике, примерно 20% населения регулярно страдают болезненными язвочками во рту. Как правило, они являются симптомом стоматита, который может возникнуть по разным причинам. Однако неоднократные язвы в полости рта могут быть связаны с серьезными заболеваниями, такими как целиакия или даже рак горла и полости рта.

Выпадающие ресницы. Вы можете потерять одну или две ресницы – это естественный процесс. Тем не менее, случается, когда ресницы начинают гибнуть массово, иногда – вместе с бровями, можно говорить уже о мадарозе – это медицинское название для патологии чрезмерной потери ресниц и бровей, связанное с гибелью их корней. Избыточная потеря ресниц может означать невыявленные проблемы в работе щитовидной железы.