Как замедлить старение кожи

Наверняка все оказывались в подобной ситуации: на приеме у стоматолога, дерматолога или парикмахера мы их бесстыдно разглядываем, размышляя: «Как им это удается? В чем секрет великолепных волос, замечательной кожи и белоснежных зубов?».

К сожалению, эликсира молодости не существует, зато есть действенные полезные советы, которые помогают замедлить процесс старения, пишет feelgood.ua.

Пользуйтесь кунжутным маслом

Проснувшись утром, первым делом нанесите на тело натуральное кунжутное масло. Втирая его массажными движениями, вы приходите в себя и улучшаете кровообращение. Масло увлажняет кожу и придает ей здоровый блеск. После этого идите в душ – кожа естественным образом очищается от омертвевших клеток.

Подумайте о рыбьем жире

Противовоспалительные средства идеально подходят для замедления процессов старения. Они улучшают работу сердца и иммунной системы, способствуют росту волос и положительно влияют на кожу. Фактически они творят чудеса! Принимайте 3 капсулы (по 500 мг) рыбьего жира с омега-3 жирными кислотами утром и вечером. Обратите внимание на этикетку, на ней должно значиться «без пестицидов».

Пейте кофе быстро

Избежать потемнения зубов можно, выпивая кофе быстро. Если наслаждаться им на протяжении часа, он снова и снова окрашивает зубы. То же относится к чаю и темным сокам.

Откажитесь от основы под макияж

Перестаньте пользоваться тональным кремом ежедневно. Он проникает в морщины и делает их еще заметнее. Когда это необходимо, наносите маскирующий карандаш под глаза и на проблемные участки лица, завершайте макияж тональным увлажняющим средством.

Не ешьте белый сахар…

Традиционный сахар должен стать запретным продуктом №1 в вашем рационе. Он ускоряет процессы старения, связываясь с коллагенами (которые влияют на преждевременное появление морщин и обвисшей кожи) и ослабляя их. Ежедневно употребляйте больше овощей и фруктов и забудьте о печенье и сдобных булочках!

…лучше используйте его в качестве скраба

В душе намыльте руки мягким моющим средством, затем возьмите горсть белого сахара и намажьте им лицо и тело. Кожа станет идеально гладкой, образуя отличную основу под макияж.

Берегите область вокруг глаз

Ухаживать за кожей глаз лучше отдельно. Кремы для лица могут вызывать раздражение, а средства, разработанные специально для этой нежной области, творят чудеса, разглаживая мелкие морщинки. Лучше остановиться на гелях, их облегченный состав позволяет косметике для глаз выглядеть свежей на протяжении всего дня.

Избавьтесь от напряжения

Пройдите курс массажа — вы буквально помолодеете. Особенно действенна рефлексотерапия и глубокий внутримышечный массаж. Если вы не можете позволить себе регулярные посещения массажиста, получите те же преимущества, ежедневно делая зарядку, медитируя, успокаиваясь и ровно дыша (около 20 минут).

Воспользуйтесь фруктами

Ешьте любые фрукты, в которых содержится яблочная кислота: клубнику, яблоки и виноград. Это натуральное очищающее средство, которое расщепляет зубной налет.

Позаботьтесь о ресницах

За ресницами нужно тщательно ухаживать, чтобы они оставались здоровыми и не выпадали. Маленькая хитрость: нанося вечером крем для кожи вокруг глаз, проведите пальцами по кончикам ресниц – они станут увлажненными и сильными.