Специалисты разработали пособия по предоставлению домедицинской помощи

Как сообщили УНИАН в Минздраве, методическое пособие «Домедицинская помощь» выдается бесплатно слушателям курсов доврачебной помощи, которые постоянно проводятся в региональных центрах экстренной медицинской помощи и медицины катастроф во всех областях Украины, а учебный фильм можно посмотреть на официальной странице министерства в YouTube.

Кроме этого, специалистами Минздрава Украины разработан проект приказа «Об утверждении порядков предоставления домедицинской помощи лицам при неотложных состояниях» и в ближайшее время он будет размещен на официальном веб-сайте Министерства для общественного обсуждения.

Этим приказом планируется утвердить порядок предоставления домедицинской помощи пострадавшим при внезапной остановке сердца, сердечном приступе, подозрении на повреждение позвоночника, травмы головы, повреждения живота, на травму грудной клетки, перелом костей конечностей и т.д. Также документ регламентирует порядок проведения сердечно-легочной реанимации с использованием автоматического внешнего дефибриллятора, порядок предоставления домедицинской помощи при наличии нескольких пострадавших, порядок предоставления психологической поддержки пострадавшим при чрезвычайной ситуации и оказания домедицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.