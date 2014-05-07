Киев выставит на продажу 29,95% акций Борщаговского химфармзавода

Департамент коммунальной собственности Киева 28 мая выставит на аукционную продажу 29,95% акций «Борщаговского химико-фармацевтического завода», принадлежащих территориальной общине Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Стартовая цена предлагаемого к продаже пакета - 143 млн 200 тыс. грн.

Аукцион будет проведен в электронной торговой системе фондовой биржи «Перспектива».

Как сообщал УНИАН, объявленный в 2012 году аукцион по продаже 29,95% акций «Борщаговского химико-фармацевтического завода» не состоялся из-за отсутствия заявок от потенциальных участников. Стартовая цена пакета тогда составляла 278,3 млн грн.

Справка УНИАН. Научно-производственный центр «Борщаговский химико-фармацевтический завод» занимается производством и реализацией свыше 120 наименований лекарственных препаратов. Производственные мощности БХФЗ состоят из пяти основных цехов и двух производственных участков.

«Борщаговский химико-фармацевтический завод» в 2013 году по сравнению с годом ранее увеличил чистую прибыль на 21,5% - до 75 млн грн.