Частота зевания зависит от температуры

Частота зевания зависит от времени года, а соответственно и от температуры, выяснили австрийские ученые из Венского университета. Их статья опубликована в научном журнале Physiology & Behavior, пишет Газета.ру.

К такому выводу они пришли в ходе исследования, участниками которого стали около ста человек, за которыми ученые наблюдали в течение года во время их прогулок по Вене.

Исследователям удалось установить, что люди гораздо чаще зевают в жаркую и сухую погоду. Поскольку одной из функций, которые выполняются посредством зевания, является охлаждение мозга, подобная закономерность представляется ученым довольно логичной.

В то же время в очень жаркую погоду зевание едва ли помогает охладить мозг, поэтому люди зевают довольно часто, но менее эффективно с точки зрения охлаждения.