Как избежать развития варикоза

Желательно больше ходить пешком и вести активный и здоровый образ жизни. Гуляйте не менее 30-40 минут в день. Ведь вены на ногах прогоняют до 3 000 литров крови в год. Если приходится много времени проводить стоя в транспорте, дома или на работе, «переминайтесь» с ноги на ногу или поочередно отрывайте от пола пятки и мыски ног.

Не забывайте про утреннюю гимнастику. Обязательное упражнение: лежа на спине - ноги и руки вверх и "потрясти" 1,5-2 минуты.

Сидите правильно. При сидячей работе желательно ходить по офису или квартире каждые 30-40 минут и делать небольшую разминку. Не сидите, положив ногу на ногу. Это путь к венозной недостаточности. Положите ноги на подушку или стул, когда смотрите телевизор или читаете.

Плавайте. Полезно поплавать тем, кто страдает варикозом. Гидроаэробика – хорошее лекарство против варикоза. Только обязательно проводите аэробику в воде. Контрастный душ тоже хорошо помогает держать сосудистую систему в тонусе.

Правильное питание – необходимое условие здоровых вен и сосудов. Ешьте фрукты и овощи! В них много клетчатки, из которой синтезируются фиброзные волокна, необходимые для укрепления стенок сосудов. Для повышения эластичности сосудов полезен витамин Е. Его много в бобах, зеленом луке, яичном желтке, оливковом масле. Также нужен витамин С – это плоды сладкого перца, облепихи, цитрусовые, черная смородина. Необходим Рутин (витамин РР) – он укрепляет стенки сосудов и вен. Он есть в шиповнике, цитрусовых, рябине, черной смородине, грецких орехах. Облегчают работу вен биофлаваноиды – ешьте вишню и темную черешню. Чтобы не появлялись варикозные узлы, венам нужна медь – это креветки, кальмары, говяжья печень. Обязательное антиварикозное средство – жидкость. Необходимо выпивать не менее 1,5-2 литров воды в день. Алкогольные же напитки из-за сосудорасширяющих свойств противопоказаны при венозной недостаточности.