В здравоохранении следует устранить монополизацию управления - Сыч

Об этом сообщили УНИАН в Минздраве Украины.

По словам Сыча, перед правительством в сфере здравоохранения сейчас стоит ряд задач.

"Прежде всего, мы должны оперативно реагировать на вызовы отрасли. И в то же время нам нужно определить стратегические перспективы ее развития. В этой плоскости мы чрезвычайно заинтересованы в стратегическом партнерстве государства и международного бизнеса, который работает на украинском рынке», - отметил Сыч.

Он подчеркнул, что реформирование здравоохранения должно происходить на принципах демонополизации управления, дерегуляции и деконцентрации ресурсов. «Уменьшение количества регулирующих процедур поможет кардинально уменьшить злоупотребления в области. Очистив охрану здоровья от коррупции, сможем начать ее коренное реформирование - в частности, внедрение медицинского страхования, лекарственного самоуправления и одновременно контроля качества здравоохранения со стороны общины, например, через механизм попечительских советов учреждений здравоохранения», - сказал Сыч.

В свою очередь Мусий сообщил, что "в течение ближайших недель на обсуждение будет вынесена концепция построения новой системы здравоохранения".

"После принятия этой согласованной экспертами концепции правительством разрабатывается подробный пошаговый план реформирования, рассчитанный в среднем на три года. Стратегическая цель правительства - сделать украинское здравоохранение качественным и доступным для пациентов, а украинский рынок лекарств, медицинских изделий и медтехники - прозрачным и конкурентоспособным, привлекательным для международных компаний", - отметил Мусий.