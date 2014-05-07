Правительство продлит пилотный проект по удешевлению лекарств для гипертоников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, об этом главный внештатный терапевт Минздрава Украины Василий Нетяженко сообщил на пресс-конференции.

По его словам, на продолжение реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лиц с гипертонической болезнью в 2014 году государство запланировало выделить более 135 млн грн, и в данное время соответствующие документы проходят юридические процедуры.

Нетяженко также сообщил, что благодаря внедрению в практику референтного ценообразования, процент обращений больных гипертонической болезнью к врачам увеличился до 75%, из них 44,4% получали антигипертензивные лекарственные средства на протяжении 3-х месяцев, а до проекта - лишь 15% больных получали лечения.

Также уменьшились количество вызовов скорой медицинской помощи по поводу гипертензивных кризов на 16% и количество инсультов среди пациентов, получавших антигипертензивное лечение, на 6,4%.

Он также рассказал о возможных нововведениях в проекте.

«В прошлом году действие пилотного проекта распространялось на 7 международных непатентованных названий лекарственных средств: эналаприл, лизиноприл, бисопролол, метопролол, небиволол, амлодипин, нифедипин. В июне 2013 года был расширен этот перечень комбинированными лекарственными средствами и ацетилсалициловой кислотой, что существенно увеличило круг пациентов. В этом году группа экспертов будет предлагать добавить к нему еще антитромбоцитальные препараты и лекарства для снижения холестерина», - отметил Нетяженко.

Также он сообщил, что продолжительность жизни в Украине снижается на 10-15 лет именно из-за гипертонической болезни.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что с 1 июня 2012 года в Украине реализовывается пилотный проект по внедрению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью. В 2013 году на осуществление частичного возмещения стоимости лекарственных средств для лечения лиц с гипертонической болезнью из государственного бюджета было выделено 191 636 300 грн, а использовано - 164 642 910 (85,91%).

В 2013 году проектом было охвачено почти 7 млн человек.