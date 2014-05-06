Как предупредить укусы клещей

Клещи этой весной проснулись рано. Причина - теплая ранняя весна. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность не только любителям устраивать пикники в лесу, но и тем, кто предпочитает прогулки в городских парках и скверах, ведь с каждым годом количество людей, покусанных в черте города, растет, пишет Здоровье.

Подсчитано, что каждый десятый клещ может передавать инфекции. Особенно опасны энцефалитный клещ и зараженный боррелиозом клещ. Жителям лесных районов специалисты рекомендуют делать прививки от энцефалита. Вакцины от боррелиоза, к сожалению, не существует.

Как выглядит клещ

Это паукообразное насекомое с острым хоботком и восемью лапками. Размер клещей колеблется от 3 до 25 мм в длину. Самки крупнее, 2/3 их тела обычно окрашены в бурый цвет. Как правило, кровь сосут самки.

Профилактика укусов клещей:

светлая одежда, чтобы было легче заметить клеща

рубашку с длинными рукавами заправить в брюки, брюки – в носки, обуть кроссовки, защитить голову косынкой

использовать спреи от клещей (распылять только на одежду!)