Украина и Япония будуть модернизировать медицинское оборудование

Украина и Япония намерены перейти к подготовке второго этапа проекта по модернизации медицинского оборудования для областных больниц Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, соответствующая договоренность была достигнута сегодня во время встречи министра здравоохранения Василия КНЯЗЕВИЧА и Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Муцуо МАБУЧИ.

Общая сумма проекта составляет около 4,2 млн. долларов и будет предоставляться в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве между Правительством Украины и Правительством Японии о предоставлении грантовой помощи на реализацию проекта улучшения медицинского оборудования для детских больниц.

По словам В.КНЯЗЕВИЧА, Минздрав заинтересован в развитии сотрудничества между Украиной и Японией в направлении модернизации детских медицинских учреждений, а также, в том, чтобы перенять опыт в сфере охраны здоровья матерей и детей. "Улучшение здоровья украинских детей – приоритет государственной политики и одна из проблем, над решением которой активно работаем. Мы искренне благодарны правительству Японии, а также всем, кто поддерживает нас на этом стратегически важном направлении. Ведь забота о здоровье детей означает расцвет Украины как государства и ее будущее", - сказал министр.

При поддержке правительства Японии в рамках программы “Официальная помощь для Развития” в 2002 году завершены Проект совершенствования уровня медицинского оборудования Украинской детской специализированной больницы “Охматдет”. По результатам проекта установлено, смонтировано и введено в строй 112 позиций медицинского оборудования для хирургической и неонатологической служб, лабораторного отделения, центрального стерилизационного отделения и поликлиники на общую сумму около 6 млн. дол. США.

В январе 2007 года подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между Правительством Украины и Правительством Японии о предоставлении грантовой помощи на реализацию проекта улучшения медицинского оборудования для детских больниц. Соглашением предусмотрена модернизация медицинского оборудования областных детских больниц Луганской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей на общую сумму 453 млн. йен (около 7,5 млн. дол.). На первом этапе проекта предусматривается переоснащение оборудования Луганской областной детской клинической больницы (244 млн. йен) и Кировоградской областной детской клинической больницы (181 млн. йен).

Минздрав внимательно следит за процессом выполнения работ в больницах - и в Кировограде, и в Луганске поставки происходят согласно графику. В Луганске оборудование уже распределено по отделениям больницы.