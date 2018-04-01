Основные симптомы и лечение трахеита

Трахеит проявляется в воспалении слизистой трахеи. Несмотря на то, что трахея относится к нижним дыхательным путям, медицина относит трахеит к заболеваниям верхних дыхательных путей. Изредка трахеит проходит обособленно, чаще всего он присоединяется к риниту, фарингиту, ларингиту, бронхиту, образуя ринофаринготрахеит, ларинготрахеит, трахеобронхит.

Услышав на приеме у врача название этого заболевания, слишком пугаться не стоит. Трахеит развивается обычно на фоне заболевания вирусными инфекциями, при этом он успешно лечится у пациентов самых разных возрастов. Как видно из названия, трахеит поражает слизистую оболочку трахеи, вызывая воспаление.

Разновидности заболевания

Острый трахеит проявляется виде воспалительной реакции слизистой оболочки трахеи в ответ на вирусно-бактериальные, бактериальные или вирусные инфекции. Как правило, острый трахеит возникает как продолжение других респираторных заболеваний. Возможно, заболевание может быть спровоцировано общим переохлаждением организма, вдыхание слишком холодного или сухого воздуха, некоторыми патологическими состояниями легких и сердца, провоцирующей экологической обстановкой. Самыми яркими признаками острого трахеита будут внезапно возникший насморк, боль и першение в горле ниже, чем при ангине, и сухой кашель, повышение температуры.

При этом развивается гиперемия, инфильтрация и отек слизистой, иногда – точечные кровоизлияния.

Хронический трахеит развивается при отсутствии лечения острого заболевании, которое тогда неизбежно переходит в хроническую форму. Слизистая трахеи при этом может подвергнуться гипертрофическим или атрофическим изменениям. Узнать хронический трахеит можно по довольно сильным болям в нижних отделах грудины и длительными приступами кашля. Мокрота может быть как скудная и вязкая, так и слизисто-гнойная, обильная.

По причине возникновения: инфекционный и аллергический трахеит. Инфекционный трахеит бывает вирусным, бактериальным и смешанным.

К вирусам, способным вызвать воспаление трахеи, относятся вирус гриппа и ОРВИ. К бактериям, вызывающим трахеит, относятся пневмококки, золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк, гемофильная палочка и другие.

Симптомы трахеита

Клиническая картина острого трахеита обычно проявляется после развития острого воспаления отделов дыхательных путей, расположенных выше. Наиболее характерный признак трахеита:

сухой кашель ночью и особенно утром,

приступы кашля при глубоком вдохе, смехе, плаче, при смене температуры воздуха;

во время и после приступа кашля ощущается саднящая боль в глотке и за грудиной, больные стараются ограничить дыхательные движения;

часто у детей дыхание становится поверхностным и учащенным, даже небольшое скопление мокроты в области раздвоения трахеи вызывает очередной приступ сильного судорожного кашля;

при сопутствующем ларингите голос может быть хриплым;

при перкуссии и аускультации легких отклонений от нормы обычно не отмечается;

общее состояние больного удовлетворительное;

температура тела чаще немного повышена, особенно по вечерам( у детей она может достигать 39°);

мокрота вначале вязкая, слизистого характера, отходит с трудом в небольшом количестве, начиная с 3-4-го дня она становится слизисто-гнойной, более обильной, отделяется легче: боль при кашле становится менее интенсивной.

Бывает одновременно с трахеей воспалительный процесс охватывает крупные бронхи и симптомы становятся схожими с трахеобронхитом, при котором кашель более мучителен и постоянен, чем при трахеите, температура тела выше.

При аускультации легких в начальной стадии трахеобронхита прослушиваются сухие, позднее — незвучные влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы, рассеянные по обоим легким (преимущественно в области корня и нижних долей).

Наиболее частым осложнением трахеита и трахеобронхита является распространение воспалительного процесса на слизистую оболочку нижележащих дыхательных путей. Особенно опасно развитие бронхопневмонии в старческом возрасте и бронхиолита у детей.

Диагноз острого трахеита основывается на клинической картине, данных анамнеза, а также результатах осмотра трахеи с помощью ларингоскопа.

Диагностика и обследования

При возникновении симптомов заболевания пациенты с трахеитом обращаются к терапевту. Хорошо бы для уточнения диагноза и характера воспалительных изменений (особенно при хроническом трахеите) необходима консультация отоларинголога. Пациенту также назначают:

клинический анализ крови,

ларинготрахеоскопию,

взятие мазков из зева и носа с их последующим бактериологическим исследованием,

бакпосев мокроты и ее анализ.

Если анамнез пациента отягощен аллергическими заболеваниями (поллиноз, экзема, аллергический дерматит), необходимо исключить возможность аллергической причины трахеита.

Характер трахеита определяют по клиническому анализу крови. При трахеите инфекционного генеза в анализе крови отмечаются воспалительные изменения (лейкоцитоз, ускорение скорости оседания эритроцитов), при аллергическом трахеите воспалительная реакция крови выражена незначительно, отмечается повышенное количество эозинофилов. Для окончательного исключения или подтверждения аллергического трахеита необходима консультация аллерголога и проведение аллергологических проб.

Ларинготрахеоскопия при остром трахеите выявляет гиперемию и отечность слизистой трахеи, в некоторых случаях (например, при гриппе) петехиальные кровоизлияния. Картина гипертрофического хронического трахеита включает цианотичную окраску слизистой и ее значительное утолщение, по причине которого граница между отдельными кольцами трахеи не визуализируется. Атрофическая форма хронического трахеита характеризуется бледно-розовой окраской, сухостью и истончением слизистой, наличием на стенках трахеи обильных корок.

При подозрении на туберкулез пациента направляют к фтизиатру, при развитии бронхо-легочных осложнений — к пульмонологу. Дополнительно проводят риноскопию, фарингоскопию, рентгенографию легких и околоносовых пазух.

Трахеит необходимо дифференцировать от бронхита, коклюша, ложного крупа, дифтерии, туберкулеза, рака легких, инородного тела гортани и трахеи.

Лечение трахеита

Лечение данного заболевания должно начинаться с установления причины, которая привела к его возникновению. Для определения точного диагноза необходимо обратиться к врачу, поскольку направления лечения при вирусном, бактериальном и аллергическом трахеите различны.

При бактериальном трахеите применяются антибиотики, при вирусном — противовирусные средства, при аллергическом — противоаллергические препараты.

Назначаются отхаркивающие средства (корень алтея, мать-и-мачеха, термопсис) и муколитики (средства, разжижающие мокроту) При мучительном сухом кашле возможно назначение противокашлевых препаратов. Пациентам с хроническим трахеитом обязательно показано лечение, усиливающее иммунитет.

Лечение трахеита в домашних условиях вполне возможно, если он протекает без осложнений. Комнату больного часто проветривают, большим плюсом будет увлажнитель воздуха. При трахеите нужно пить много теплой жидкости. Подойдут различные морсы, компоты, чай с медом, молоко. Паровые ингаляции тоже можно делать дома, используя для них травяные отвары шалфея, ромашки или эвкалипта. Подойдут и эфирные масла этих растений, достаточно будет добавить пару капель на кастрюлю горячей воды.

Довольно эффективно лечение трахеита народными средствами. Это различные растирания, обертывания, паровые ингаляции, прием травяных настоев. Рассмотрим некоторые из этих методов подробнее.

Острый трахеит: лечение горчичными ножными ваннами. Полезно сухую горчицу насыпать в носки, пить чай с калиной, малиной, клубникой.

Аллергический трахеит народная медицина рекомендует лечить настоем из листьев и плодов ежевики. Для этого 2 ст. л. смеси залить половиной литра кипятка и дать настояться 1 час. Пить процеженный раствор вместо чая.

Очень действенным отваром при лечении трахеита является настой из такой смеси: 10 частей тимьяна ползучего, семян укропа и мяты, 15 частей подорожника и корня солодки, 5 частей донника и 20 – мать-и-мачехи. 4 ст.л. измельченной смеси залить крутым кипятком (800 мл), настоять 1 час и процедить. Пить подогретым до 40 °С с медом по 200 мл. За ночь выпивать 2-3 порции.

Ингаляции при трахеите: смешать листья эвкалипта, шалфея, цветки ромашки, траву мяты и почки сосны. Полученную массу залить стаканом кипятка и поставить на 30 минут на водяную баню, после чего слить в ингалятор. Вдыхать пары не более 15 минут.

Трахеит: лечение прополисом. Применяют в данном случае ингаляции. Для этого в алюминиевую посуду помещают 40 г воска и 60 г прополиса и ставят на водяную баню. Дышать по 15 минут два раза в день.

Профилактика

Профилактика как всегда заключается в общем укреплении организма, закаливании. Если есть возможность, необходимо уехать из местности, экологически неблагоприятной для больного легочными заболеваниями.

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