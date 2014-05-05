На восточной границе Украины участились попытки перевозки крупных партий наркотиков – Сенченко

Временно исполняющий обязанности заместителя главы Администрации президента Андрей Сенченко заявляет, что за последнюю неделю участились попытки перевозки крупных партий наркотиков через государственную границу Украины в Луганской и Донецкой областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. президента Украины.

«Согласно оперативной информации, ожидается резкий всплеск наркотрафика через границу в Луганской и Донецкой областях для того, чтобы, во-первых, эти регионы и вся страна захлебнулась в этих наркотиках», - отметил Сенченко.

Временно исполняющий обязанности заместителя главы АП от имени властей обратился к жителям Донбасса с просьбой поддержать украинских пограничников, которые противостоят наплыву наркотрафика.

«Большая просьба – и морально, и, возможно, в других формах поддержать пограничников. Они сегодня выполняют очень важную функцию защиты страны, защиты границы страны и защиты детей, молодежи не только в Донбассе, но во всей стране от попыток наркоторговцев утопить страну в наркотиках», - сказал Сенченко.