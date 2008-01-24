От зубной боли спасут рассол и уксус

Зубная боль – кошмар, подстерегающий практически каждого человека. Причем, возникает она, как правило, либо ночью, либо в выходные дни, либо в поездке, когда до дантиста и не добраться. Что можно предпринять, чтобы дожить до открытия стоматологической клиники?

Болеть может все: твердые ткани зуба (если в дупло попала пища), мягкие ткани зуба (воспаленная пульпа), околозубные ткани, надкостница и даже челюсть. Впрочем, самому страдальцу выяснять подробности некогда, ему нужно боль унять.

Первое, что приходит на ум – обезболивающие препараты. И если полегчало, то и хорошо. Главное, не есть таблетки горстями для усиления эффекта. Если одна не помогла, то и три вряд ли помогут.

Если боль ноющая, а в зубе просматривается открытая полость, то вероятнее всего, в нее попали кусочки пищи. Попробуйте хорошенько прополоскать рот водой комнатной температуры.

Не помогло полоскание? Не отчаивайтесь. Скатайте маленький (со спичечную головку) ватный шарик и намочите его специальными обезболивающими зубными каплями, которые можно найти в аптеке. Обычно в их состав входят мятное масло, камфора и валерианка.

Менять шарик придется каждые 10 минут, потому что капли быстро вымываются слюной. Повторять процедуру нужно до тех пор, пока боль не утихнет.

Если капель нет, или они не помогли, попробуем обратиться к народным средствам. Положите на больной зуб между десной и щекой кусочек свежего или предварительно очищенного от соли свиного сала.

Можно смочить ватку пихтовым маслом и, приложив к больному зубу, подержать ее 15 минут с одной стороны и 15 минут – с другой.

В домашних условиях вы можете приготовить обезболивающий раствор сами. В литре воды размешайте 1 столовую ложку поваренной соли. Влейте туда же 100 граммов 10-процентного нашатырного спирта и 10 граммов спирта камфорного.

Смесь нужно взболтать до тех пор, пока не исчезнут белые хлопья. После чего смочите в растворе ватный шарик и положите на больной зуб. То же самое можно сделать с таблеткой валидола, растертой в воде до образования густой кашицы.

Наконец, уменьшить зубную боль помогут полоскания рта смесью из равных частей столового уксуса (не эссенции) и огуречного рассола.

Правда.ру