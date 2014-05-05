Черный шоколад - полезнее молочного

Но в молочном шоколаде их в несколько раз меньше. И ученые смогли объяснить почему. Антиоксидантная активность флавоноидов снижается под воздействием молока — то есть оно «поглощает» антиоксиданты.

Чтобы уровень антиоксидантов в плазме был одинаковым, молочного шоколада участникам исследования необходимо было съедать в два раза больше, чем горького.

И, самое главное, если есть горький шоколад, запивая его молоком (200 мл на 100 г шоколада достаточно), это значительно снижает его пользу.