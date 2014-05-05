Когда в Украину придет тепло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

“Начиная с восьмого мая, мы ожидаем повышения температуры воздуха в ночные часы до 4-9 градусов тепла, а в дневные часы температура вырастет до 16-22 градусов и на протяжении 9-10 мая на территории Украины удержится такой температурный режим”, - сказал Кульбида.

По его словам, уже 10 мая ожидается волна дождей, которая начнется в пятницу на крайнем юге Украины, в субботу эта зона распространится на центральные, северные и даже западные области Украины, а 11 мая дожди будут наблюдаться на северо-востоке Украины.

Кульбида отметил, что дожди будут достаточно интенсивными, и во время осадков будет наблюдаться самая низкая дневная температура - 12-15 градусов, но это будет касаться в основном Житомирской, Киевской, Винницкой, частично Одесской областей.

Самая теплая и сухая погода на выходные будет на Востоке Украины при температурном режиме 20-25 градусов.

В Киеве до 10 мая осадков также не будет. 5-7 мая температурный режим будет составлять 10-15 градусов, с восьмого мая - уже 16-21 градус. В субботу температура снизится до 13-15 градусов.