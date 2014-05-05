Игры на планшетах и мобильных телефонах вредны для маленьких детей

Исследование 65 семей, проводившееся Детским медицинским центром Коэна, выявило связь между играми и слабо развитой речью, пишет Meddaily.ru со ссылкой на The Telegraph. Получается, "развивающие игры" не развивают детей, хотя родители так считают. Согласно статистике, дети начинают пользоваться сенсорными устройствами в 11 месяцев. И время использования составляет примерно 30 минут в день.

Разницы в развитии у детей, игравших в "развивающие" и в обычные игры, нет, говорят ученые. Однако дети, игравшие в обычные игры вроде Angry Birds или Fruit Ninja, все-таки хуже справлялись с тестами на речевые навыки, касавшиеся и понимания речи, и самого навыка речи. Комментирует эксперт Рут Миланаик: "Родители часто дают детям вместо игрушек или книг сенсорные устройства. Но технические новинки не могут заменить внимания родителей. Лучший способ развить языковые навыки и навыки обучения - больше говорить с ребенком".

Как было установлено, чаще всего дети использовали сенсорные устройства, смотря обучающие программы (30%), используя обучающие приложения (26%), бесцельно нажимая кнопки на экране (28%) и играя в "не обучающие игры" (14%). Специалисты отмечают: они не знают точно, то ли дети со слабо развитыми языковыми навыками чаще обращаются к сенсорным устройствам, то ли сами устройства все-таки виноваты в проблеме с языковыми навыками.