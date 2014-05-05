Кабмин уволил главу Госветфитослужбы

Кабинет министров Украины уволил Владимира Горжеева с должности главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы. Соответствующее решение закреплено распоряжениями правительства № 426-р от 30 апреля, опубликованном на официальном веб-сайте правительства. «Уволить Горжеева Владимира Михайловича с должности Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины по собственному желанию», - сказано в распоряжении. Горжеев возглавлял Госветфитослужбу с июня 2012 года.

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