Кабмин уволил главу Госветфитослужбы
09:42, 05 мая 2014Страна
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Кабинет министров Украины уволил Владимира Горжеева с должности главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.
Соответствующее решение закреплено распоряжениями правительства № 426-р от 30 апреля, опубликованном на официальном веб-сайте правительства.
«Уволить Горжеева Владимира Михайловича с должности Председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины по собственному желанию», - сказано в распоряжении.
Горжеев возглавлял Госветфитослужбу с июня 2012 года.
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