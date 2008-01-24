Запорожская областная больница уже трое суток без воды

Запорожская областная клиническая больница, в которую поступают больные со всего региона, третьи сутки остается без централизованного водоснабжения из-за порыва на водоводе.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердили в Запорожском теруправлении МЧС.

"Согласно данным, предоставленным сегодня управлением жилищно-коммунального хозяйства Запорожской ОДА, областная клиническая больница действительно с 22 января не имеет централизованного водообеспечения. Причина - порыв водовода внутренних сетей больницы диаметров 200 мм", - сообщили в МЧС.

Согласно официальным данным ОДА подвоз питьевой воды осуществляется автоцистернами.

Восстановительные работы проводит бригада Запорожского городского водоканала.