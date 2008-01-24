Ученые нашли простое средство от депрессии

Группа американских ученых из университета города Питтсбург нашла доказательства того, что терапия ярким светом помогает не только справиться с сезонной депрессией, но и лечить серьезные психические расстройства.

Во время исследования медики давали пациентам специальные светильники, которые в течение двух недель включались на 15, 30 или 45 минут ежедневно. Эксперимент проводился в палатах девяти пациенток. Светильники в палатах четырех женщин включались по утрам, а у остальных - в полдень.

В результате эксперимента врачи пришли к выводу, что наиболее благоприятной терапия ярким светом является в дневные часы, и продолжительность таких процедур для достижения наилучшего результата должна составлять примерно 15 минут в день.

Также в ходе исследования медики установили, что световая терапия может помочь в не только в борьбе с зимней депрессией, но и эффективна при лечении более серьезных психических расстройств. К примеру, группа ученых доказала, что биполярное аффективное расстройство, которое ранее называли маниакально-депрессивным психозом, также можно лечить при помощи яркого света.

Корреспондент.net