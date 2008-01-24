Днепропетровщина просит помощи в борьбе с ВИЧ/СПИДом

Днепропетровщина занимает второе место в Украине по темпам распространения ВИЧ-инфекции. Председатель обладминистрации Виктор Бондар обратился к центральной власти с просьбой оказать финансовую помощь в строительстве областного центра «Анти-СПИД», передает «Немецкая волна».

Со времени своего основания в 1997 году днепропетровский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом располагается в небольшом помещении, которому уже более 60 лет.

За это время количество больных СПИДОМ и ВИЧ-нфицированных в регионе выросло почти втрое и в настоящий момент составляет более 20 тысяч человек.

Между тем, стационарное отделение может вместить только 30 пациентов, рассказал главный врач центра Николай Турчин.

Больным придется неделями стоять в очереди на госпитализацию, в палатах вместо двух лежат по 8 пациентов, врачей просят другие больницы разместить своих пациентов. В поликлинике в одном маленьком помещении вынуждены принимать и детей, и беременных, и больных туберкулезом.

В таких условиях невозможно обеспечить полноценную профилактику и лечение болезни.

Построить центр – «Анти-СПИД» на собственные средства область не может уже более 10 лет, смета проекта превышает 30 миллионов гривен.

Главред