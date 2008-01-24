Чеснок - доктор от ста болезней

С древних времен наши предки считали чеснок доктором от ста болезней. Его давали больным, им прогоняли злых духов. "Растительный доктор" помогает от атеросклероза, застоя желчи, глистов, но если у вас язва, то лучше откажитесь от такой терапии.

Во-первых, в чесноке содержатся фитонциды — летучие растительные антибиотики, благодаря которым чеснок может предотвращать появление некоторых простуд.

Во-вторых, народный "антибиотик" богат селеном — микроэлементом, который обладает очень мощным антиоксидантным действием (не дает застаиваться в организме токсинам). Благодаря этому чеснок полезен даже при раке".

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Чеснок противопоказан тем, у кого есть язва желудка или двенадцатиперстной кишки, заболевания печени и почек в острой стадии.

ЧЕСНОЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ.

1. От атеросклероза. Хорошо помогает выводить холестерин настойка чеснока. Для ее приготовления возьмите 400 г чеснока, измельчите его в соковыжималке и смешайте получившийся сок 1:1 с водкой. Дайте постоять часик и затем начинайте прием, за час до еды, смешивая настойку с молоком или обезжиренным кефиром. Для первой недели приема дозировка составляет 4—5 капель на стакан молочного. В день нужно принять лекарство 3—4 раза. Со второй недели можно принимать его по 7—8 капель, с третьей — по 10—12. Такие чистки желательно проводить 3—4 раза в год всем, кому за 60 лет: как правило, атеросклероз к этому возрасту уже есть у всех.

2. От застоя желчных путей. Принимайте ту же водочную настойку, но уже не смешивая ее с молочным. Подросткам спиртовую настойку нужно заменить приемом смеси толченого чеснока со здором (перекрученным салом) или со сливочным маслом, в пропорции 0,5 зубчика на 1 ст. л.

3. От простуды. Размешайте толченый зубчик чеснока с подсолнечным маслом и возьмите этой кашицы на кончике ножа. Смазывайте смесью обе ноздри внутри 4—5 раз в день. Запах придется потерпеть, зато простуда пройдет быстрее. Для профилактики простуд в помещении можно оставить пару толченых зубчиков в блюдце на открытом месте. Они, хоть и создадут специфический аромат, зато прогонят бактерии.

4. От нарывов. Делайте с той же смесью компрессы на фурункулы и угри, 2 раза в день — утром и на ночь. Это ускорит их заживление.

5. От глистов. Размешайте в полулитре молока 1 ч.л. толченого чеснока. Выпивайте раз в день, за час до еды, на протяжении недели. Как правило, глисты не переносят чеснок на дух и покидают организм.

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