Киевские врачи: На столицу надвигается эпидемия сибирской язвы

Работники столичного Института физиологии им. Богомольца требуют провести детальную геодезическую разведку территории строительства в пределах Октябрьской больницы с целью обнаружения могильника.

Об этом сообщает “Газета по-украински” (№11 от 23 января).

Как отмечает издание, по информации врачей Института им. Богомольца, в 1770 году в Украине из Турции попал вирус сибирской язвы, из-за которой умерло много киевлян, больных негде было лечить. По словам врачей, погибших в результате эпидемии хоронили в парке на территории больницы.

“Исторических документов о точном размещении захоронений нет, однако геодезическая съемка может определить, где могильник. В местах захоронений плотность почвы всегда ниже”, - отметил профессор, заведующий отдела Института Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ.

Комментируя результаты заключения исследований проб почвы санитарно-эпидемиологической станции, согласно которым спор сибирской язвы не было обнаружено, он объяснил: “Понятно, почему они ничего не нашли. Пробы брали на глубине метр-полтора. А погибших от язвы животных закапывали по меньшей мере на четырехметровую глубину. Очевидно, так же хоронили и людей”.

Профессор отмечает, что бактерии сибирской язвы живут долго. При разложении тела умершего бактерии переходят в клетки грунтовых микроорганизмов. Те, размножаясь, передают бактерии потомкам. Разорвать цикл может лишь высыхание почвы, о чем в данном случае речь идти не может.

С протестами против строительства на этой территории врачи выступили 20 декабря 2007 года. ”Они убивают Киев”, ”На столицу надвигается эпидемия”, ”Нет - застройке на улице Шелковичной” - с такими лозунгами работники столичного Института физиологии им. Богомольца перекрыли въезд в парк вокруг заведения, пишет газета.

В интервью изданию заведующий кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета им. Богомольца Ирина КОЛЕСНИКОВА сказала, что бояться эпидемии не стоит.

“Сибирская язва только спорами передается, от человека - нет. В Украине много могильников, где похоронены животные и люди, которые погибли от мора. Однако точные местонахождения их неизвестны”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, главный государственный санитарный врач Киева Ирина КОЗЛОВА своим постановлением от 18 января разрешила возобновить строительные работы на земельном участке по адресу: ул. Шелковичная, 39/1а (территория Октябрьской больницы), но установила жесткие дезинфекционные и профилактические условия для застройщика.