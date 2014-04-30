В Донецке состоится футбольный матч в поддержку национального усыновления

Футболистов обеих команд на поле выведут 22 воспитанника интернатов Донецкой области.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", проведение матчей в поддержку портала «Сиротству-нет!» стало доброй традицией фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и футбольного клуба «Шахтер». Примечательно, что впервые подобный матч состоялся именно во время поединка горняков с мариупольцами в декабре 2009 года, через несколько дней после запуска портала.

В этом году благотворительность и спорт вновь объединились ради достижения главной цели — каждый украинский ребенок должен жить и воспитываться в семье. За время работы портала www.sirotstvy.net более 6700 детей обрели маму и папу.

В партнерстве с футбольным клубом «Шахтер» Фонд Рината Ахметова также открыл два детских дома семейного типа – Рудых и Зарецких, в которых воспитывается 16 детей. Средства на покупку просторных домов для этих семей перечислил главный тренер ФК «Шахтер» Мирча Луческу и игроки команды.